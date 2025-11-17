Adriana Salgueiro se suma lamentablemente a la lista de famosos que recibieron amenazas o acoso a través de redes sociales en el último tiempo. La actriz relató cada detalle de los mensajes que le llegaron a su cuenta de TikTok, mientras estaba en vivo con su programa de radio, y ya radicó la denuncia, pudiendo identificar a la persona.

La actriz contó que estaba transmitiendo su programa de radio desde casa. Su marido y productor, Alejandro, tenía su celular, ya que ella lo estaba usando para la transmisión. Empezaron a llegar de a poco esos mensajes. Alejandro decidió bloquear el contacto y se lo contó a Adriana después. La amenaza que recibió Salgueiro fue estremecedora: "Cuidate, cerrá la puerta con llave, te conviene, mirá que algo te puede pasar".

Salgueiro expresó que no podía dejar pasar este hecho, no porque tenga miedo de lo que le pase, sino porque no tolera que la pretendan amedrentar. Aunque en un principio pensó que era alguien que buscaba llamar la atención, hubo un detalle que la alertó: "Me preocupó porque puso una dirección exacta".

Afortunadamente, enseguida pudieron identificar a la persona que escribió las amenazas. Salgueiro contó que tiene el nombre de la persona, absolutamente todo, incluyendo su foto y su cuenta de Instagram. La actriz especificó que la persona es una mujer y que se llama Olga. Sin embargo, Salgueiro afirmó que no la conoce, que no es argentina y que no tiene la menor idea de quién es, ni qué le pasó, asumiendo que "le agarro un ataque".

Adriana Salgueiro hizo la denuncia el viernes. Ella reveló cómo serán los pasos a seguir después de su denuncia, afirmando: "Me están por dar un botón antipánico". Salgueiro explicó que se siente protegida porque el tema ya está en la Justicia, y que ahora tiene que hacer su vida normal.