La Argentina volvió a ubicarse en los primeros puestos del ranking regional de salarios pretendidos en dólares, luego de varios años en los que los ingresos medidos en moneda extranjera se mantuvieron en niveles bajos. Así lo revela el Informe Regional de Jobint, correspondiente al segundo semestre, elaborado a partir de búsquedas laborales en distintos países de América Latina.

Según el relevamiento, la Argentina registra hoy el salario requerido promedio más alto de la región, con 1.250 dólares mensuales al tipo de cambio oficial y 1.227 dólares al dólar MEP. Además, durante 2025 se observa una variación acumulada de 5,51%, la segunda más elevada entre los países analizados.

Detrás de la Argentina se ubica Chile, con un salario pretendido promedio de 1.202 dólares por mes, seguido por Panamá, con 1.069 dólares. En el otro extremo del ranking aparecen Perú, con 1.020 dólares, y Ecuador, con 864 dólares mensuales, como los países con menores niveles salariales pretendidos.

En cuanto a la evolución de los salarios, el informe destaca que la Argentina es el país que muestra mayor estabilidad entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, con una variación acumulada de 1,30% en dólar oficial y 7,89% en dólar MEP. Le siguen Panamá (2,91%), Chile (3,91%) y Ecuador (6,50%), mientras que Perú registró el incremento más fuerte del período, con 17,69%.

No obstante, si se analiza el período más largo que va desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2025, la Argentina lidera ampliamente la región en términos de variación acumulada, con un aumento del 48,12% en dólar oficial y del 134,86% en dólar MEP. Estos valores superan con claridad a los de Perú (19,83%), Chile (16,64%), Ecuador (7,10%) y Panamá (4,43%).

“En términos interanuales, Argentina registró un aumento de los salarios medios requeridos en dólares de 1,30% al tipo de cambio oficial y de 7,89% a dólar MEP, la variación más estable de la región”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint. Además, señaló que la menor brecha entre ambos indicadores se debe a la convivencia de distintos tipos de cambio, y destacó que la diferencia se redujo a seis puntos porcentuales.

El informe también detalla el comportamiento salarial por sectores y niveles. En Administración y Finanzas, los puestos junior muestran a Chile con el salario más alto (991 dólares), seguido por Argentina (943 dólares). En los niveles senior y semisenior, la Argentina encabeza el ranking regional con 1.308 dólares mensuales, mientras que en cargos de jefe o supervisor vuelve a liderar con 2.261 dólares por mes.

En el sector de Producción, Abastecimiento y Logística, los salarios junior más elevados se registran en Chile (1.130 dólares), aunque la Argentina se mantiene competitiva con 952 dólares. En los niveles senior y semisenior, la Argentina vuelve a ocupar el primer lugar con 1.474 dólares mensuales, y también lidera en cargos jerárquicos con un promedio de 1.996 dólares por mes.

El informe refleja así un cambio significativo en el posicionamiento salarial de la Argentina dentro de la región, con ingresos pretendidos elevados, una mayor estabilidad reciente y una fuerte recuperación acumulada en dólares en los últimos años.