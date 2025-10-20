Mauro Icardi se sumó a la lista de celebridades que aprovecharon sus redes sociales para homenajear a sus madres y dejarles mensajes emotivos en el Día de la Madre. El jugador se ocupó de saludar primero a la China Suárez y luego a su mamá. En el caso de su madre, compartió una foto acompañada de un breve mensaje de feliz día.

No obstante, lo que más "ruido hizo" no fue el hecho de que el jugador saludara a su madre, sino la elección de la imagen: utilizó una foto de su casamiento con Wanda Nara. Este hecho rápidamente se viralizó en redes sociales.

Para muchos seguidores, la elección de la imagen fue vista como una "mojada de oreja directa a la mediática". Sin embargo, aquellos que apoyan al jugador defendieron el gesto, sugiriendo que podría ser simplemente una "cuestión de comodidad", ya que Icardi podría haber tomado la foto que tenía a mano en su celular en vez de buscar alguna en su álbum personal de recuerdos.

La controversia se intensificó debido al historial de Icardi con su familia materna, ya que recordemos que el jugador pasó muchos años alejado de ellos, un distanciamiento por el cual muchos responsabilizaron a Wanda Nara. El acercamiento que Icardi está teniendo ahora con su madre parecería "comprobar que algo de razón había en esos rumores".

La publicación generó una avalancha de mensajes cuestionadores, alimentando la teoría de que el futbolista aún no logra soltar a su ex pareja. Algunos de los comentarios que llegaron al pie de la imagen incluyeron: “No puede soltarla a Wanda”, “¿No tiene otra foto?” y “¡Qué necesidad! mirá que podría haber puesto otra foto con su mamá".