Masterchef Celebrity llevó a cabo su primera gala de eliminación, un evento decisivo en el que Roña Castro y Luis Ventura pelearon mano a mano por su lugar en la competencia.

Al final de la noche, el jurado tomó la decisión de que el ex boxeador Roña Castro debía retirarse, ya que su plato fue considerado "muy por debajo" del que había preparado el periodista.

La expectativa del público por esta primera definición quedó evidenciada en los números de audiencia de la noche. La gala comenzó con una base de 15 puntos, un saldo que se arrastró tras la emisión de la final del Mundial sub 20 (donde Argentina perdió 2 a 0 frente a Marruecos).

Rápidamente, la audiencia de Masterchef Celebrity trepó por encima de los 16 puntos. El momento de mayor audiencia y el pico del programa se registró precisamente durante la definición, cuando Castro tuvo que abandonar la carpa del certamen.

Este repunte de audiencia modifica la media de rating que el programa venía manejando durante la semana. El reality de cocina había comenzado con muy buen pie:

El día del debut obtuvo un promedio final de 17.20 puntos.

El lunes siguiente al estreno, el programa mantuvo el alto rendimiento con 17 puntos.

A partir del martes, el rating descendió, ubicándose en una media de 14.8 puntos durante el resto de los días.

La gala de eliminación del domingo, con la salida del Roña Castro y la alta tensión entre los participantes, logró modificar esta media, demostrando el gran interés del público en la competencia.