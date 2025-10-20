Daniela Celis se expresó recientemente sobre las declaraciones que Martín Cirio realizó y que generaron un escándalo por su contenido ofensivo hacia Thiago Medina. La polémica se desató luego de que el streamer reaccionara a un posteo donde se veía al ex Gran Hermano junto a "Pestañela" (Daniela Celis) promocionando un sorteo.

Cirio había criticado el rostro de Thiago, llegando a usar términos como "nena", "musheer" o "lesbiana", e incluso especulando sobre supuestos procedimientos estéticos o de afirmación de género al preguntar: "¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?".

Publicidad

La frase textual que utilizó Cirio para referirse al ex GH fue: "Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo...". Es importante destacar que Thiago venía de salvarse de milagro tras una internación y una operación debido a un accidente en moto que sufrió en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Tras la viralización del clip, Celis fue consultada por el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde brindó detalles sobre la reacción del streamer. Daniela Celis reveló que Martín Cirio se puso en contacto rápidamente para pedir disculpas. "Lo vi, enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros y nos pidió disculpas", contó la ex GH.

Publicidad

Celis explicó que Cirio justificó sus comentarios diciendo que "fue con humor, que él habla así de esa manera", y que ellos, entendiendo el estilo del streamer, aceptaron la actitud. "Le respondimos bien, nos gustó la actitud de las disculpas", remarcó Daniela.