Benjamín Vicuña volvió a ser el centro de atención mediática, esta vez por un pequeño gesto en redes sociales que tuvo grandes repercusiones: el actor le dio "like" a una fotografía de Griselda Siciliani. La imagen, capturada en Madrid, mostraba a Siciliani luciendo una minifalda.

El simple "like" fue suficiente para que seguidores, medios y fanáticos comenzaran a especular, reviviendo la fama de don Juan que acompaña a Vicuña desde hace años. Si bien el actor es reconocido por su sólida carrera en cine, teatro y televisión, su carisma y magnetismo personal suelen generar titulares, incluso por coqueteos discretos en redes.

Los actores no solo son colegas, sino que son compañeros de elenco en la serie de Netflix, Envidiosa. Durante la filmación de esta producción, incluso tuvieron escenas de besos.

El gesto de Vicuña dejó en evidencia que sus ojos están atentos a quienes lo rodean. En cuestión de minutos, los comentarios en plataformas como Instagram y Twitter se multiplicaron, con fans y detractores compartiendo bromas y opiniones sobre su irreverente acción.

Como suele ocurrir en los culebrones de farándula, inmediatamente surgió una gran incógnita que se volvió viral: ¿qué pensará Luciano Castro?. Esta pregunta se convirtió rápidamente en tema de conversación en diversas plataformas de entretenimiento.

Por su parte, Griselda Siciliani se mantiene al margen del revuelo, disfrutando de su paseo y del estilo que la caracteriza sin prestar atención a las reacciones.

Para muchos de los fanáticos y seguidores, este episodio es la "confirmación de la leyenda del don Juan" de Vicuña. La reacción del actor en redes sociales es vista como una prueba más de que su fama de galán se mantiene intacta, y que sabe cómo despertar interés y mantener viva su leyenda mediática. El actor dejó claro que sigue siendo un experto en coquetear. Este pequeño detalle en Instagram ha vuelto a colocar a Benjamín Vicuña en el centro de la escena, demostrando que en el espectáculo, cada movimiento es observado y comentado.