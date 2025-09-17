Un delincuente montó guardia en las inmediaciones de la avenida Rioja y avenida José Ignacio de la Roza, a pocos metros de la sucursal céntrica del Banco Nación, y esperó el momento justo para asaltar a una pareja de jubilados que había cobrado su sueldo. Unos transeúntes advirtieron el hecho, dieron aviso a la Policía de San Juan y, en una rápida acción, los efectivos lograron detener al malviviente a las pocas cuadras, recuperando la totalidad del dinero.

El suceso se produjo minutos antes del mediodía de este miércoles 17. Las víctimas fueron identificadas como Nélida Agustina Marín, de 76 años, y su esposo Segundo Inocencio Paz, de 75 años, ambos de Chimbas. Según relataron los damnificados, el ladrón se les acercó con un falso pretexto para ganarse su confianza y, en un momento de descuido, les arrebató la cartera con los $300.000 que habían retirado del banco.

Los abuelos Nélida Agustina Marín y su esposo Segundo Inocencio Paz, víctimas del robo.

El modus operandi del delincuente se basó en un engaño. El hombre se aproximó a la pareja de jubilados, les ofreció ayuda para cruzar la calle y, mientras caminaban, intentó entablar conversación. Les preguntó dónde vivían y, al escuchar que eran de Chimbas, inventó que su madre residía en el mismo barrio para disimular su verdadero objetivo. Sin embargo, su plan se desarticuló rápidamente.

En el trayecto, el ladrón le preguntó a la señora Nélida si tenía una bolsa en su cartera, con la excusa de que necesitaba una para guardar ropa. La mujer respondió que la tenía ocupada, pero el sujeto insistió en que la desocupara. Ante la negativa de la víctima, el asaltante no dudó y le arrebató la cartera de un tirón. Acto seguido, extrajo el fajo de billetes, que sumaban poco más $300.000, y se dio a la fuga.

Testigos del robo reaccionaron de inmediato y comenzaron a gritar pidiendo auxilio. Efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia que se encontraban en la zona céntrica escucharon los llamados de ayuda y actuaron con rapidez. Con las características físicas del ladrón aportadas por los testigos, iniciaron una persecución. En la intersección de las calles Mitre y General Acha, lograron individualizar al sujeto, que intentó escapar y forcejeó con los uniformados. Los policías tuvieron que hacer uso de la fuerza para reducirlo y apresarlo frente a una gran cantidad de personas que celebraron la detención.

El ayudante de fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), Mauro Carrizo, se hizo presente en el lugar y dio inicio al procedimiento penal correspondiente. La totalidad del dinero sustraído fue recuperado y entregado a sus dueños. El delincuente fue identificado como Ángel Gabriel Páez Roldán, de 35 años, con domicilio en la Manzana H del barrio Villa Paula, en Chimbas. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia.