En medio de una mañana radial cargada de emociones, Andy Kusnetzoff rompió en llanto durante el programa Perros de la Calle, al referirse a la dura realidad que enfrentan muchas familias argentinas. El contexto estaba puesto en el Congreso, donde se debatía temas clave sobre educación y salud públicas y en las calles se desarrollaban protestas sociales, el conductor presentó el testimonio de Leandro, un hombre desempleado, para visibilizar las dificultades económicas que atraviesan miles de hogares. Conmovido, Kusnetzoff expresó: “¿Cómo no te vas a angustiar?”, al remarcar la importancia de preservar los hospitales y las universidades públicas para quienes más lo necesitan.

Durante el programa, el periodista destacó que ciertas decisiones oficiales deben ser reconsideradas para proteger derechos esenciales. “Está bien que el presidente revea lo de la discapacidad y las universidades. Eso no es la grieta, es cuidar lo importante de nuestro país”, afirmó, subrayando el orgullo que generan las instituciones públicas.

El clima en el estudio se volvió aún más sensible cuando Gabriel Rolón, psicólogo y colaborador del ciclo, validó la emoción del conductor. “Está bien que nos duela. Me preocuparía si no te doliera”, señaló, resaltando el valor de la empatía.

Leandro, el invitado, visiblemente afectado, pidió disculpas por causar angustia en el estudio, pero Kusnetzoff lo tranquilizó y asumió la vulnerabilidad del momento. “Perdón por la angustia”, dijo, reiterando que su emoción refleja el sentir de muchos argentinos.

El episodio mostró la dureza de la situación social y la necesidad de espacios de contención y escucha. Entre lágrimas, Kusnetzoff expuso la fragilidad que atraviesa a gran parte de la población y la importancia de mantenerse unidos ante la adversidad.