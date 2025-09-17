En el marco de la Marcha Federal Universitaria, que se realizó en distintos puntos del país en defensa de la educación pública, dirigentes y referentes políticos de San Juan acompañaron la movilización nacional que cobró mayor fuerza luego de que la Cámara de Diputados rechazara los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia en pediatría.

La marcha, que tuvo epicentro en Buenos Aires y se replicó en varias provincias, sumó adhesiones de diversos sectores políticos y sociales de San Juan. Entre los asistentes estuvieron Cristian Andino, candidato a diputado nacional en primer término por el frente Fuerza San Juan; Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del Partido Justicialista provincial; Gabriel Castro, referente del Frente Renovador; y Edith Liquitay, dirigente del sindicato Adicus y también integrante de Fuerza San Juan.

En el centro de la imagen, Cristian Andino, Fabián Gramajo, Edith Liquitay, Juan Carlos Quiroga Moyano. (Foto: DIARIO HUARPE).

También acompañó Fabián Gramajo, candidato en tercer término por Fuerza San Juan. Y se sumaron los diputados peronistas Miguel Vega (Jáchal), Pedro Albagli, Graciela Seva, junto con Laura Seva, presidenta de la Junta de Trinidad. También estuvo Leonardo Gioja.

La movilización reunió asimismo a referentes de otros espacios: Eduardo Camus, de Patria Grande, y Ruperto Godoy, histórico dirigente peronista. En tanto, desde el ámbito municipal participó el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. La Unión Cívica Radical también dijo presente con Eduardo Castro y la diputada provincial, Alejandra Leonardo.

La presencia de esta diversidad de figuras políticas y sindicales reflejó que el reclamo universitario logró trascender fronteras partidarias en San Juan, en un contexto donde el financiamiento del sistema educativo nacional se transformó en uno de los principales ejes de disputa entre el Gobierno y la oposición.