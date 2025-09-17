En Argentina, el 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes forman a las nuevas generaciones. Esta conmemoración honra la memoria de José Manuel Estrada, una figura clave en la historia educativa y cultural del país.

Nacido en Buenos Aires el 13 de julio de 1842, Estrada comenzó su carrera docente a los 24 años. Su obra "Lecciones de Historia de la República Argentina" se transformó rápidamente en un texto fundamental para la enseñanza. Además, escribió importantes libros como "El catolicismo y la democracia" (1862) y "Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII" (1865), que reflejan su profundo compromiso con la educación, la historia y la política argentina.

Estrada también ejerció roles fundamentales en la educación formal: fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y titular de la cátedra de Instrucción Cívica en esa institución. Su influencia fue tal que el expresidente Domingo Faustino Sarmiento destacó su trabajo, afirmando que "Del joven Estrada he gustado mucho de sus lecturas sobre historia".

Una de las frases más emblemáticas de Estrada resume su visión educativa: "Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan." Esta cita refleja el valor que otorgaba a la educación como base para una sociedad libre y consciente.

El Día del Profesor se estableció en esta fecha en recuerdo del fallecimiento de Estrada el 17 de septiembre de 1894. Por disposición presidencial, su velatorio se realizó en la Catedral Metropolitana con honores equivalentes a los de un general de división, y sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.

Es importante destacar que, a diferencia del Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre en honor a Domingo Faustino Sarmiento, en el Día del Profesor sí se dictan clases en escuelas y universidades.

Esta celebración reconoce la labor de los profesores argentinos en la transmisión del conocimiento y la formación integral de los estudiantes, resaltando su papel fundamental en el desarrollo cultural y educativo del país.