La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a los demás condenados en la causa “Vialidad”, deberá afrontar el pago solidario de $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso. La medida fue considerada una pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La decisión fue adoptada de manera unánime por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes validaron tanto el monto como la metodología de actualización utilizada, que se basó en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El decomiso original había sido fijado por el Tribunal Oral Federal N°2 en $84.835.227.378,04, pero la cifra se elevó a casi $685.000 millones al ser actualizada por peritos de la Corte Suprema.

Las defensas de Fernández de Kirchner y de otros condenados, entre ellos Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda, habían cuestionado la resolución por considerar que vulneraba el derecho de defensa y objetaron el uso del IPC como criterio de actualización. Sin embargo, los jueces desestimaron los planteos y remarcaron que la cuestión ya había sido debatida y resuelta en instancias previas, incluida la Corte Suprema.

El tribunal sostuvo que el decomiso constituye un efecto de la sentencia condenatoria y que su actualización busca preservar el valor real de los bienes involucrados. En caso de incumplimiento, la resolución prevé la ejecución de bienes de los condenados para cubrir la suma.