Liverpool se impuso 3 a 2 a Atlético Madrid en un emocionante debut por la Champions League. El equipo inglés comenzó fuerte con goles tempraneros de Andrew Robertson a los 3 minutos y Mohamed Salah a los 5 del primer tiempo. Marcos Llorente descontó para los españoles a los 47 de la primera mitad y volvió a marcar a los 35 del complemento para igualar el marcador. Sin embargo, Virgil van Dijk selló el triunfo a los 46 del segundo tiempo, asegurando los tres puntos para los dirigidos por Jürgen Klopp.

El encuentro disputado en Anfield mostró un desarrollo dinámico y de gran intensidad. Liverpool tuvo un 56% de posesión y generó 17 disparos al arco, mientras que Atlético Madrid alcanzó un 44% y remató 10 veces. A los 48 minutos del segundo tiempo, el entrenador Diego Simeone fue expulsado, lo que dejó a los colchoneros sin su conductor en el tramo final.

Con este resultado, Liverpool quedó séptimo en la tabla de posiciones del torneo continental, mientras que Atlético Madrid ocupa el puesto 28. El conjunto inglés mostró solidez ofensiva y determinación para sostener la ventaja, pese a la reacción del rival.

En la próxima fecha, Liverpool visitará a Galatasaray el 30 de septiembre a las 16 horas en Rams Park. Atlético Madrid, por su parte, enfrentará a Eintracht Frankfurt el mismo día y a la misma hora en el estadio Riyadh Air Metropolitano, buscando recuperarse tras la derrota.