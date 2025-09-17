El Ministerio de Salud de San Juan, a cargo de Amílcar Dobladez, firmó un convenio con la Organización Panamericana de la Salud (OSP) para la compra de un pool de medicamentos destinados a hospitales y centros de salud de la provincia.

Amílcar indicó a DIARIO HUARPE que la apertura de importaciones ha generado una disminución leve en los precios de los medicamentos de laboratorios nacionales, al ajustarse estos a la competitividad internacional.

“Dada la logística de importación, aduana y transporte, los valores se están acomodando y seguimos trabajando con la OPS para mantener los medicamentos más económicos”, afirmó el funcionario.

El convenio tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales en los centros de salud, optimizando los recursos provinciales y asegurando un acceso más eficiente y económico a los tratamientos necesarios para la población.

El ministerio continuará monitoreando los precios y promoviendo la compra estratégica de fármacos, combinando producción local con importaciones competitivas.