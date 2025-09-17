En una extensa sesión, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales a dos leyes centrales: la de Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría. Ambos proyectos contaron con una amplia mayoría y sumaron apoyos de distintos bloques opositores.

La Ley de Emergencia en Pediatría fue ratificada con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. La norma busca garantizar recursos para hospitales como el Garrahan y atender la falta de profesionales e insumos en todo el país.

Por su parte, el proyecto de Financiamiento Universitario logró 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones. La iniciativa establece un piso presupuestario del 0,8% del PBI para el sistema universitario nacional, actualizaciones trimestrales por inflación y el reconocimiento de la autarquía financiera.

En el caso de San Juan, los votos se dividieron según los bloques.

Ley de Financiamiento Universitario

A favor: Walberto Allende (Unión por la Patria), Ana Fabiola Aubone (Unión por la Patria), Jorge Chica (Unión por la Patria), Nancy Picón (Producción y Trabajo) y María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).

En contra: José Peluc (La Libertad Avanza).

Declaración de Emergencia en Pediatría

A favor: Walberto Allende (Unión por la Patria), Ana Fabiola Aubone (Unión por la Patria), Jorge Chica (Unión por la Patria), Nancy Picón (Producción y Trabajo) y María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).

En contra: José Peluc (La Libertad Avanza).

Ahora, ambas iniciativas pasarán a la órbita del Senado para su tratamiento definitivo.