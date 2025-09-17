El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en agosto un incremento del 3,1%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mostró una aceleración frente al 2,8% de julio y quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que se ubicó en 1,9%.

Según el organismo, la suba respondió a un avance del 3,1% en los productos de origen nacional y del 2,9% en los importados. La dinámica estuvo influenciada por un mayor “pass through” de la suba del dólar oficial, ya que el IPIM refleja con mayor sensibilidad los movimientos del tipo de cambio, al medir mayormente bienes transables, a diferencia de la inflación minorista.

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, explicó:

“Sigue acelerando la inflación mayorista de la mano del ajuste del dólar, porque acá casi todos los componentes son transables y, además, el relevamiento no es un promedio mensual, sino una foto al 15 del mes. Ya está arriba del 3% mensual. Esa es la explicación de la diferencia con el IPC. También hay que notar que, en esta ocasión, los productos nacionales subieron más que los importados”.

Con el dato de agosto, el índice mayorista vuelve a marcar una brecha con el IPC y deja en evidencia cómo la evolución del dólar impacta más rápido en los precios al por mayor, especialmente en los bienes de producción nacional.