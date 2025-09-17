Este miércoles 17 de septiembre, San Juan se unió a la Marcha Federal Universitaria, una movilización nacional que convocó a estudiantes, docentes, trabajadores de universidades públicas y ciudadanos en general. La protesta tuvo como eje el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de Emergencia en Pediatría.

La jornada local comenzó a las 17:00 en la Plaza 25 de Mayo, donde los manifestantes se concentraron con pancartas y consignas en defensa de la educación pública y gratuita.

Publicidad

Entre los presentes en la movilización se encontraron dirigentes políticos y gremiales de distintos espacios. Asistieron el candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino; el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano; Gabriel Castro, del Frente Renovador; Edith Liquitay, de Adicus; y el exintendente de Chimbas y también candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Fabián Gramajo.

También participaron de Jáchal, Miguel Vega; los diputados provinciales, Pedro Enrique Albagli y Graciela Seva; y Laura Seva, presidenta de la Junta de Trinidad y Leonardo Gioja. Se sumaron además Eduardo Camus, dirigente de Patria Grande; Ruperto Godoy, histórico referente peronista; y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Desde el oficialismo provincial asistieron Eduardo Castro y la diputada provincial Alejandra Leonardo.

Publicidad

En simultáneo, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales, lo que generó celebraciones entre las columnas presentes en la plaza sanjuanina. La decisión legislativa contó con mayorías especiales: la emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención; mientras que el financiamiento universitario obtuvo 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

Con esta resolución, las insistencias ahora pasarán al Senado, donde se prevé que los vetos también serán rechazados.

Publicidad

La movilización en San Juan se sumó así a las protestas realizadas en todo el país, reforzando el reclamo por una universidad pública, gratuita y con financiamiento garantizado.