Renault Argentina oficializó la llegada de la última generación del Koleos, un SUV completamente renovado que busca posicionarse como líder en diseño, confort y tecnología dentro del mercado local.

El lanzamiento tuvo lugar en el Faena Art Center de Buenos Aires, un lugar emblemático que combina historia y modernidad, ideal para presentar un vehículo que representa la innovación y sofisticación de la marca.

El nuevo Koleos está disponible en dos versiones, destacándose la variante híbrida que puede recorrer hasta un 75% del tiempo en modo eléctrico dentro de la ciudad sin requerir recarga externa, un avance significativo en la estrategia de electrificación de Renault en Argentina.

En cuanto a dimensiones, el Koleos creció y ahora mide 4,78 metros de largo, ofreciendo uno de los espacios traseros más amplios de su segmento y un baúl con capacidad de 574 litros, que se extiende hasta casi 2.000 litros con los asientos rebatidos. El interior destaca por materiales premium, iluminación ambiental personalizable, techo panorámico y climatización de triple zona.

La tecnología a bordo incluye el sistema Open’R, que agrupa tres pantallas de 12,3 pulgadas, conectividad completa con Apple CarPlay y Android Auto, control por gestos y actualizaciones remotas del software. Además, la versión híbrida incorpora un sistema de sonido Bose® con 10 parlantes y cancelación activa de ruido.

En seguridad, el Koleos ofrece hasta 29 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que se encuentran conducción autónoma de nivel 2 en autopistas, estacionamiento automático, cámara 540° con función de “chasis transparente” y frenado autónomo de emergencia en diversas situaciones.

“Este modelo no es solo una renovación: es la materialización de nuestra visión de marca y del plan global Renault International Game Plan 2027”, afirmó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina. “Además, es el primer Renault con tecnología full hybrid en el país, lo que confirma nuestro compromiso con la innovación”.

Por su parte, Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, subrayó: “El nuevo Koleos refleja la unión entre diseño, tecnología y confort, acercándonos a nuestro legado de más de siete décadas en Argentina”.

La preventa del Koleos fue un éxito y se agotaron las 100 unidades en pocos días. Actualmente, el vehículo está disponible en toda la red de concesionarios Renault del país.

Durante septiembre, Mobilize Financial Services ofrece una financiación de hasta $15 millones en 18 cuotas con una tasa del 19,9% TNA, facilitando el acceso a esta nueva propuesta de movilidad sustentable.