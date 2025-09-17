El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan se prepara para coordinar un programa de reparación de techos en el departamento de 25 de Mayo. Así lo confirmó este martes el ministro Carlos Platero, quien indicó que se reunirá con el intendente local, Rodolfo Jalife, para definir los detalles del plan.

“Con el intendente de 25 de Mayo tuvimos una charla y quedamos en juntarnos en el ministerio para ver algunas zonas. Él tiene un programa de ir arreglando los techos y nosotros también nos ponemos a disposición”, explicó Platero en rueda de prensa.

El funcionario recordó que durante las últimas lluvias, el ministerio asistió a más de 7.000 familias, además de las ayudas que los intendentes pudieron gestionar en sus municipios. Destacó que la iniciativa busca trabajar de manera conjunta para atender las zonas más afectadas y que superan la capacidad de respuesta de los municipios.

“El objetivo es tener un conocimiento real de la situación en cada sector y poder intervenir de manera rápida y coordinada. Este programa se enmarca en nuestra política de acompañamiento a los departamentos ante emergencias climáticas”, agregó Platero.

El plan abarcará la evaluación y reparación de techos dañados, priorizando las viviendas de familias en situación de vulnerabilidad. Además, permitirá coordinar recursos interministeriales para garantizar que la asistencia llegue de manera efectiva y oportuna.

Con esta acción, el ministerio busca prevenir daños mayores en futuras lluvias y reforzar la colaboración entre la provincia y los municipios, asegurando una respuesta más rápida ante emergencias climáticas en San Juan.