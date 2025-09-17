La Cámara de Diputados de la Nación rechazó este miércoles los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de Emergencia en Pediatría. La resolución legislativa desató celebraciones de las columnas estudiantiles y de organizaciones que se encontraban frente al Congreso como parte de la Marcha Federal Universitaria.

La jornada de protestas había comenzado el martes por la noche, cuando distintas instituciones académicas realizaron un apagón masivo en señal de reclamo. Durante el día, estudiantes, docentes y trabajadores de la salud se movilizaron por la Ciudad de Buenos Aires y confluyeron en la Plaza de los Dos Congresos, a la espera de la votación.

Tras conocerse el resultado, los manifestantes festejaron con cánticos y banderas en defensa del financiamiento educativo y de la salud pública. En el escenario montado frente al Parlamento estuvo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, acompañado por otras autoridades universitarias, quienes destacaron la decisión del cuerpo legislativo.

A la protesta de la comunidad educativa se sumaron también trabajadores del Hospital Garrahan, que se encuentran de paro y participaron de la lectura de un documento reclamando por la emergencia pediátrica.

La movilización reunió a miles de personas y se convirtió en el punto central de la jornada de reclamos contra las medidas del Poder Ejecutivo.