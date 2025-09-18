El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 70 años, recibió un diagnóstico de cáncer de piel, según informó su médico personal. El carcinoma detectado corresponde a células escamosas, un tipo de tumor cutáneo con un nivel intermedio de agresividad, pero que puede derivar en complicaciones serias si no se trata adecuadamente.

Bolsonaro estuvo hospitalizado en un centro médico de Brasilia luego de presentar malestares durante su prisión domiciliaria preventiva. Durante su internación, recibió hidratación y medicación intravenosa que mejoraron sus síntomas, lo que permitió que fuera dado de alta, aunque continuará bajo seguimiento médico.

El diagnóstico se confirmó tras realizar pruebas el domingo pasado, en las que se analizaron siete lesiones en la piel del expresidente. De ellas, dos resultaron positivas para carcinoma de células escamosas y fueron extirpadas.

En los últimos meses, Bolsonaro ha experimentado síntomas como hipos crónicos y vómitos, algunos relacionados con la herida de un ataque con cuchillo que sufrió en 2018.

Simultáneamente, el exmandatario enfrenta consecuencias legales tras ser condenado la semana pasada por liderar una organización criminal con el objetivo de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Debido a problemas de salud, Bolsonaro no estuvo presente en las últimas audiencias del juicio.