La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, encendió las alarmas tras el último parte médico difundido desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El joven de 22 años permanece en terapia intensiva y enfrenta un estado crítico que, según trascendió, impide su traslado a otro centro de atención porque su cuerpo “no lo resistiría”. La información fue revelada en el programa Intrusos por el conductor Adrián Pallares, quien destacó que una eventual cirugía requeriría la colaboración de dos hospitales.

El periodista también señaló que Medina presentó fiebre, lo que agrava aún más su condición. Pallares pidió a la audiencia sumarse a la cadena de oración iniciada por la familia del joven para acompañar este difícil momento.

La noticia generó fuerte conmoción en las redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron apoyo y deseos de pronta recuperación. El futuro del ex Gran Hermano es incierto, y los médicos continúan evaluando la evolución de su cuadro clínico para definir los próximos pasos.

Por ahora, la prioridad es estabilizar su estado para aumentar las posibilidades de intervención quirúrgica y garantizar la mejor atención posible en medio de una situación sensible que mantiene en vilo a familiares, amigos y seguidores.