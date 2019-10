Atlético de Rafaela con dos dudas para recibir a Instituto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de Atlético de Rafaela, Walter Otta, tiene dos dudas para definir la formación titular que recibirá el lunes a Instituto de Córdoba, por la novena fecha de la Primera Nacional, debido a las lesiones que aquejan a Sergio Rodríguez y Lucas Blondel. El técnico del conjunto rafaelino tiene confirmada la ausencia del arquero Nereo Fernández, quien no pudo jugar el lunes pasado ante Ramón Santamarina de Tandil por una distensión muscular en el soleo derecho y quedará al margen al menos por otros dos encuentros. Sobre Rodríguez y Blondel, voceros de la entidad celeste señalaron que están trabajando en forma liviana, el primero por un fuerte golpe en la cadera y el segundo por una fascitis plantar que le genera dolor y no le permite pisar con normalidad. En caso de que Rodríguez no pueda estar el lunes su lugar será ocupado por Alexis Niz, en tanto que una eventual ausencia de Blondel obligará a Otta a recurrir a un juvenil, ya que Maximiliano Paredes se recupera de un desgarro y tiene para un par de semanas.