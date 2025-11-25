El dólar oficial trepó casi $60 en cuatro ruedas y revirtió la baja acumulada a lo largo de noviembre en el segmento mayorista, ante la sostenida baja de tasas. La jornada volvió a concentrar la atención del mercado tras el feriado, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, negara la existencia de un supuesto crédito por US$20.000 millones con grandes bancos estadounidenses, entre ellos J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup.

El tipo de cambio mayorista avanzó $22,5 hasta los $1.447,5 este martes y mantiene una distancia de más del 4,2% con el techo de la banda. El volumen operado en el segmento de contado fue mayor a US$478,4 millones, según PR Corredores de Cambio.

El BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

En ese contexto, los contratos de dólar futuro operaron con subas generalizadas de hasta 1,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.449 y que en diciembre lo hará a los $1.488. En total, se negociaron futuros por US$1.911 millones.

El dólar minorista cerró a $1.420,51 para la compra y $1.471,87 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el BCRA, lo que implica un aumento semanal de 2,6%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cerró $1.470 para la venta, una suba de 1,4% desde la última rueda de la semana pasada, pero acumula una caída de $5 en lo que va del mes. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.

Entre financieros, el dólar MEP escala 1% a $1.474,8, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) trepa 0,5% a $1.516,75. En el mercado informal, el dólar blue subió a $35 a $1.460 para la venta.

El ministro Caputo calificó la información sobre el supuesto préstamo como una "confusión" y afirmó que nunca se discutió un rescate de ese tamaño. Por otro lado, continúa la atención del mercado en las reservas que continúan negativas luego de que Santiago Bausilli, presidente del Banco Central (BCRA), descartara que la acumulación se dé "a cualquier costo".

La desmentida de Economía generó ruido porque contrasta con declaraciones previas del ministro, en donde no había negado la existencia de esas negociaciones, y donde la confirmación surgió del mismo Scott Bessent. Esta sucesión de idas y vueltas volvió a encender las dudas entre los operadores durante el fin de semana.

Por otra parte, The Wall Street Journal informó que el Gobierno evalúa un REPO por US$5.000 millones, que permitiría cubrir parte de los vencimientos de deuda en moneda extranjera de enero, estimados en alrededor de US$4.000 millones.

Pese a las reiteradas declaraciones de Caputo sobre la continuidad del esquema de bandas de flotación, el mercado sigue sin descartar ajustes, pero ya para 2026.

De acuerdo con Invecq, "el tipo de cambio vuelve a mostrar calma, favorecido por liquidaciones de deuda corporativa en el mercado oficial". La consultora remarcó que la baja de tasas del BCRA, incluida la reducción de la tasa de simultáneas del 22% al 20%, está impulsando la recuperación de la actividad, mejora la liquidez y contribuye a la estabilidad reciente.

Hacia adelante, estima que la tranquilidad cambiaria podría sostenerse por la estacionalidad de la demanda de pesos, una mayor oferta de divisas en el MULC y emisiones de deuda corporativa y provincial en dólares, que solo en noviembre superarían los US$4.000 millones, el mayor monto desde el inicio de la gestión Milei.

