Tobías Martínez completó este domingo su mejor actuación del año en el TC Pick Up, al finalizar en el sexto puesto de la décima fecha disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto sanjuanino compitió con una Chevrolet S10 del equipo Rus Med y logró escalar tres posiciones en la final.

Martínez comenzó el fin de semana con el puesto 12 en el primer entrenamiento, con un tiempo de 1:28.792, a 1.123 segundos del líder Juan Pablo Gianini. En la segunda tanda mantuvo la posición, pero mejoró el registro a 1:28.528, quedando a 525 milésimas de la punta antes de la clasificación.

En la sesión clasificatoria, el sanjuanino logró un tiempo de 1:27.547, bajando más de un segundo respecto de los entrenamientos y ubicándose en el noveno lugar. En la serie del domingo, largó desde la quinta posición y mantuvo el puesto hasta el final, ubicándose detrás de Gianini, Werner, Canapino y Abdala. Al ser la serie más rápida, Martínez largó desde el noveno lugar la carrera definitiva.

En la final, avanzó tres lugares para cruzar la bandera a cuadros en la sexta ubicación, con un tiempo total de 27:43.505, a 27 segundos del ganador Juan Pablo Gianini. El sanjuanino pudo superar a un rival en pista y también aprovechó los abandonos de Werner y Canapino, principales aspirantes al título.

Con este resultado, Martínez cerró su presentación más sólida de la temporada, luego de un año con buenos parciales en Pick Up y varias complicaciones en Turismo Carretera.

La undécima y última fecha de la categoría se disputará el 13 y 14 de diciembre nuevamente en La Plata.