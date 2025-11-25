El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este martes en Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en un encuentro que ratificó la sólida relación que mantiene el gobierno argentino con el país gobernado por Benjamin Netanyahu.

Además de Sa’ar, participaron en la reunión el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov. Por parte argentina, estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

Este encuentro se da en el contexto del fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel, un momento en el que la comunidad global cuestiona las acciones israelíes en la Franja de Gaza debido al conflicto con Hamas. En septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Milei mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, donde recibió el Premio de B'nai B'rith, una ONG judía dedicada a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el antisemitismo.

Tras aquella reunión, Milei expresó en su cuenta de Instagram: "Viva los valores de occidente carajo", reforzando su postura y compromiso con los valores compartidos por ambos países. Por su parte, Netanyahu lamentó la "vergonzosa rendición" de líderes mundiales ante lo que calificó como "terrorismo palestino", en referencia a reconocimientos recientes del Estado de Palestina por parte de países como Reino Unido, Canadá y Australia.