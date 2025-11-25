Las acciones argentinas se dan vuelta y pasan a operan en alza este martes 25 de noviembre en Wall Street, aunque los bonos cotizan mixtos y el riesgo país se mantiene por encima de los 650 puntos, luego de la marcha atrás en el crédito de US$20.000 millones. La atención de corto plazo está en la licitación del miércoles que afronta el Tesoro, siendo la última de noviembre con un menú de 10 instrumentos en pesos, ante uno de los vencimientos más grandes de la gestión de Javier Milei.

Los inversores retoman las operaciones con selectividad este martes 25 de noviembre, luego de dos feriados consecutivos que limitaron la dinámica.

En ese contexto, los títulos en dólares operan con disparidad; entre las ganancias resaltan las del Global GD46 (+1%) y Bonar AL41 (+0,7%). En el otro extremo, las pérdidas más profundas las arrojan el Bonar AL29 (-1,3%) y el Global GD30 (-0,5%).

Así, el riesgo país sube cuatro unidades (+0,6%) a 655 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs

El índice líder local sube 2,5% a 2.831.928,64 puntos, mientras que medido en moneda dura trepa 1,2% a 1.860,83 unidades.

Asimismo, en Wall Street los ADRs también muestran una tendencia positiva. Las subas son lideradas por los papeles de Grupo Supervielle (+4,9%), Banco Macro (+3,9%), y Grupo Financiero Galicia (+3,6%), lo cual refleja un predominio del sector financiero en la jornada.

La presentación de los balances del tercer trimestre de los principales principales bancos del país abre una semana decisiva para el sistema financiero argentino. Este martes será el turno de BBVA Argentina (BBVA), Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Grupo Supervielle (SUPV), mientras que Banco Macro (BMA) divulgará sus números el miércoles. Pero las expectativas no acompañan: en el mercado prevalece la idea de que los resultados llegarán flojos y exhibirán de lleno las tensiones que enfrentó el sector en los últimos meses.

El primer informe en salir fue el de Galicia, que anunció una pérdida trimestral de $87.710 millones, explicada por mayores presiones regulatorias y los costos asociados a procesos de integración. El dato contrasta con el saldo positivo acumulado en los primeros nueve meses del año, que suma $259.223 millones. Los indicadores de rentabilidad, por su parte, también mostraron el deterioro que dejó el trimestre.

GGAL detalló que los resultados del trimestre estuvieron afectados por tres factores principales: cambios regulatorios (mayores exigencias de encajes), suba en el costo de fondeo (que encareció la estructura financiera del banco) y gastos por la integración del HSBC que alcanzaron los $105.343 millones netos.

Fuente: Ámbito