Diego García, futbolista uruguayo y ex jugador de Estudiantes de La Plata, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una jugadora de hockey del club. El hecho ocurrió el 24 de febrero de 2021 durante una fiesta organizada por jugadores del plantel profesional del Pincha en una vivienda de Abasto, en las afueras de La Plata.

Según la investigación, la víctima se dirigió al baño y García ingresó detrás de ella, donde la atacó sexualmente. La joven denunció el caso de inmediato ante la Policía y luego ante el Poder Judicial. Durante el juicio, la fiscalía presentó como pruebas el testimonio de la denunciante, comunicaciones telefónicas hechas justo después del hecho y conversaciones posteriores con miembros del plantel. También se sumaron fotografías de lesiones que fueron vinculadas al ataque.

Publicidad

Diego García fue detenido tras conocer la condena y será monitoreado con tobillera electrónica mientras continúa el proceso judicial.

El Tribunal Criminal V de La Plata dictó la sentencia este lunes. García se descompensó al escuchar el fallo y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. Aunque su defensa apeló la condena, el juez Ezequiel Medrano dispuso que el futbolista continúe detenido. Sin embargo, morigeró la modalidad de cumplimiento y autorizó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica mientras la Cámara de Casación analiza el recurso.

Durante los tres años que duró el proceso, García permaneció en libertad y continuó con su carrera profesional. Tras quedar separado de Estudiantes al conocerse la denuncia, jugó en Patronato, Ecuador y finalmente en Peñarol, donde era parte del equipo titular hasta esta semana. Con la condena, su vínculo con el club queda rescindido, ya que el contrato establecía que su continuidad dependía del fallo judicial.

Publicidad

La familia de la víctima y su representación legal anticiparon que apelarán el beneficio de prisión domiciliaria, al considerar que debe cumplir la pena en una cárcel común.