Economía > Indec

La economía evitó la recesión: en septiembre creció 0,5% mensual

El Indec corrigió al alza los datos de julio y agosto y reportó un aumento mensual en septiembre, superando las estimaciones negativas de consultoras privadas que pronosticaban una contracción.

POR REDACCIÓN

Hace 9 horas
La pesca y el sector financiero explicaron buena parte de la mejor actividad. Foto: Gentileza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la economía argentina registró un crecimiento mensual de 0,5% en septiembre de 2025, marcando así su tercer aumento consecutivo y evitando la recesión técnica que habían pronosticado diversas consultoras.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una mejora respecto a agosto, y el promedio del tercer trimestre fue también 0,5% superior al del segundo trimestre del año. Además, el organismo oficial corrigió al alza los datos de julio y agosto, revelando que en realidad hubo crecimiento en esos meses, a diferencia de las caídas inicialmente reportadas.

Este ajuste llevó la serie desestacionalizada a su nivel más alto desde 2018, impulsada principalmente por la pesca y el sector financiero, que explicaron gran parte de la mejora económica.

Sin embargo, la visión no es unánime entre los analistas privados. La consultora Orlando Ferreres & Asociados había indicado que la economía argentina había entrado en recesión al cierre del tercer trimestre de 2025, tras una contracción del 0,3% en comparación con el trimestre anterior. Según esta consultora, la actividad ya había comenzado a deteriorarse en el segundo trimestre del año.

Por otro lado, la Universidad Torcuato Di Tella difundió su Índice Líder correspondiente a septiembre, que cayó un 0,85% desestacionalizado respecto al mes anterior. Además, el Índice de Difusión (ID) se ubicó en el 30%, lo que indica un panorama más preocupante sobre la tendencia económica.

En la misma línea, la consultora Equilibra estimó una contracción mensual del 1% en su EMAE de septiembre, elevando la caída trimestral al 0,7%, lo que confirmaría la recesión. Por último, Analytica pronosticó una disminución del 0,3% en la actividad económica de septiembre.

El contraste entre los datos oficiales y las proyecciones privadas refleja las incertidumbres y desafíos que enfrenta la economía argentina, aunque el informe del INDEC aporta una señal positiva al mostrar una recuperación sostenida en los últimos meses.

