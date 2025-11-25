Un procedimiento de rutina de Gendarmería Nacional en el departamento de Caucete terminó con el secuestro de una furgoneta Renault Trafic y la apertura de una causa federal. Según confirmaron fuentes del caso, los efectivos detectaron que la unidad circulaba con una RTO falsa, situación que quedó expuesta al verificar los datos del documento en la central informativa.

El conductor del vehículo, identificado como Axel Quiroga, de 19 años, fue inmediatamente informado de su vinculación a una causa federal por falsificación de documento público, delito previsto en los artículos 292 y 296 del Código Penal argentino. El rodado también quedó retenido por la fuerza, a la espera de la resolución judicial.

En las próximas horas, está prevista la presentación de Quiroga ante el Juzgado Federal de la provincia, junto al propietario de la Trafic, Hugo Quiroga, quien también deberá dar explicaciones sobre la documentación adulterada.

La furgoneta permanece secuestrada en la sede de la Comisaría 9°, donde permanecerá bajo resguardo hasta que la Justicia disponga los pasos a seguir.