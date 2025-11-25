El Campeonato Argentino de Motocross cerrará su temporada 2025 en San Juan, tras nueve años y seis meses sin actividad en la provincia. El Gran Premio Coronación se correrá el 29 y 30 de noviembre en el MX Park Santa Lucía, donde se definirá a los campeones nacionales de las distintas categorías y se espera una masiva convocatoria de público. La entrada tendrá un costo de 10.000 pesos para ambos días, mientras que los menores de 10 años ingresarán gratis.

La última visita del certamen a San Juan había sido en mayo de 2016, cuando la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate recibió la tercera fecha del año en Ullum. En aquella ocasión, Melina Bretillot logró el mejor resultado local al finalizar tercera en la categoría FMX.

La edición 2025 contará con una amplia presencia provincial, destacándose la joven promesa Catalina Rodríguez, candidata al título en 50cc B, y la posibilidad de que Alejandro Telles se consagre subcampeón en MX1 B. El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes y el Municipio de Santa Lucía, que trabajaron para que el campeonato vuelva a la provincia.

El cronograma se desarrollará en dos jornadas. El sábado se realizarán las inscripciones, las tandas de entrenamientos y las clasificaciones que determinarán el orden de largada en un partidor con capacidad para 40 motos. El domingo será exclusivo de competencia, con dos mangas por categoría y acceso del público al parque cerrado para observar el trabajo de los equipos y mecánicos.

San Juan tendrá 18 representantes en pista:

Pedro Gil – 85cc A Paula Aguilar – 65cc Oscar Oro – MX3 C Alejandro Telles – MX1 B Javier Salinas – MX3 C Joaquín Vargas – 50 B David Vargas – MX1 B Tomás Bolzonella – MX2 B Catalina Rodríguez – 50cc B Delfina Rodríguez – Damas B Ricardo Mira – MX3 C Francisco Bernardini – MX2 B Braian Telles – MX1 B Agustín Godoy – 85cc B Gustavo Agüero – MX3 A Gastón Senatore – MX3 B Nahuel Senatore – MX2 B Feliciano Senatore – 50cc A

Con pilotos locales en puestos clave y un circuito preparado para recibir a los mejores del país, San Juan vuelve a convertirse en sede de una de las competencias más convocantes del motociclismo nacional.