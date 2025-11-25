La Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre, dependiente de la Secretaría de Deporte de San Juan, anunció el inicio de las preinscripciones para el Curso Provincial de Guardavidas Profesional Náutico 2026. La capacitación oficial se desarrollará entre marzo y noviembre del próximo año y ya abrió el proceso inicial para quienes deseen participar.

La preinscripción consiste en completar un formulario digital con los datos personales del aspirante. En el mismo documento figuran también los requisitos que deberán presentarse en la instancia de inscripción definitiva, que será presencial entre el 9 y el 27 de febrero de 2026.

Las inscripciones se realizarán en las oficinas del Departamento Náutico, ubicadas en la esquina de calles San Luis y Aberastain. Allí los postulantes deberán presentar la documentación requerida para confirmar su lugar en el curso.

El formulario de preinscripción ya está disponible bajo el nombre “FORMULARIO PREINSCRIPCIÓN CURSO DE GUARDAVIDAS PROFESIONAL NÁUTICO 2026”, y debe completarse de manera ágil para avanzar en el proceso.

Para consultas o mayor información, la Dirección de Náutica habilitó el correo electrónico: .