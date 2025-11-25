Tras luchar por su vida en el Hospital Rawson, el lunes 24 de noviembre se confirmó una triste noticia. Gabriel Vega, de 41 años, murió después de permanecer una semana internado por las graves lesiones sufridas en un choque ocurrido en calles Vidart, frente al supermercado Átomo, en Rawson, donde también falleció un peatón de 70 años. Sus familiares, compañeros y allegados expresaron profundo dolor por su fallecimiento en redes sociales.

“Te vamos a extrañar, primo”, fue uno de los mensajes compartidos por una familiar, reflejando el sentimiento de las personas que durante días acompañaron su evolución y pidieron por su recuperación.

Gabriel era reconocido en su entorno como un trabajador y amante de las motos. Su vida cambió el martes pasado, cerca de las 20 horas, cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta KTM 200 cc por calle Vidart, frente a un supermercado. Según los datos oficiales, en ese momento embistió a Víctor Olivares, de 70 años, quien cruzaba la calle a pie. El hombre falleció pocas horas más tarde debido a las lesiones sufridas.

Tras el impacto inicial, Vega perdió el control de la motocicleta y continuó su marcha por inercia hasta colisionar contra una camioneta estacionada unos 50 metros más adelante. Quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció en estado crítico durante siete días.

Luego de confirmarse su fallecimiento, la familia de Gabriel tomó la decisión de donar sus órganos, un gesto que fue valorado por fuentes judiciales y sanitarias intervinientes.

La investigación del siniestro quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar las causas exactas y la secuencia completa del hecho que terminó con dos víctimas fatales.

Gabriel Vega dejó una profunda marca en su entorno, que lo despidió con mensajes de cariño y dolor tras una semana de intensa lucha por su vida.