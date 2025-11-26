En el marco del quinto aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir un homenaje cargado de emotividad. El capitán de la Selección Argentina publicó en Instagram una fotografía en blanco y negro donde aparece abrazado al histórico astro del fútbol, un recuerdo de la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, cuando Maradona era entrenador del equipo nacional.

La imagen, que no incluye texto alguno, capturó la atención de los seguidores y fanáticos del fútbol argentino, especialmente porque Messi no había hecho ningún gesto público en la fecha del cumpleaños de Maradona, el 30 de octubre. Este gesto silencioso y significativo se produjo en una fecha especialmente sensible para el deporte nacional.

El abrazo reflejado en la fotografía evoca uno de los momentos más emblemáticos del Mundial 2010, donde Messi emergía como una figura central y Maradona ejercía un liderazgo emocional fundamental para el plantel. Sin necesidad de palabras, la imagen se viralizó rápidamente y fue compartida por numerosos hinchas que mantienen vivo el legado del Diez.

Además, este martes la cuenta oficial de Diego Maradona en redes sociales volvió a activarse con una publicación que también recordó al ícono argentino. El mensaje incluyó una estrofa de "Como la cigarra", canción interpretada por Mercedes Sosa, símbolo de resistencia y renacer:

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, sigo aquí, resucitando”

Este texto fue acompañado por una fotografía en blanco y negro de Maradona mirando hacia arriba, reforzando el mensaje de fuerza y perseverancia que sigue inspirando a sus seguidores.