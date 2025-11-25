PM Construcciones S.R.L., una firma con fuerte presencia en el sector de la construcción en San Juan, lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a reforzar su área de Recursos Humanos. La convocatoria está dirigida a perfiles con experiencia administrativa y conocimiento específico del ámbito de la construcción.

Según detalla el aviso, el puesto requiere manejo de altas y bajas en ARCA, además de un conocimiento actualizado del Gremio Uocra y su convenio colectivo, elemento clave para quienes se desempeñan en la gestión de personal dentro del rubro.

La empresa también solicita experiencia con IERIC, además de habilidades en gestión documental y dominio de herramientas digitales como Excel y Google Sheets, fundamentales para el tratamiento de legajos, contratos y reportes internos.

Entre las competencias valoradas se encuentran la proactividad y el manejo del Sistema de Marcación Lenox, esencial para la administración de asistencia y control horario del personal de obra.

Desde la compañía invitan a quienes cumplan con estos requisitos a enviar su currículum y formar parte del proceso de selección. Los interesados pueden postularse enviando su CV a la dirección de correo indicada en el flyer: cbarilari@pmconstrucciones.com.

Con esta convocatoria, PM Construcciones continúa ampliando su equipo y ofreciendo oportunidades laborales dentro de uno de los sectores más dinámicos de la provincia.