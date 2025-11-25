Provinciales > Oportunidad laboral
Importante empresa constructora suma personal de RRHH en San Juan
POR REDACCIÓN
PM Construcciones S.R.L., una firma con fuerte presencia en el sector de la construcción en San Juan, lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a reforzar su área de Recursos Humanos. La convocatoria está dirigida a perfiles con experiencia administrativa y conocimiento específico del ámbito de la construcción.
Según detalla el aviso, el puesto requiere manejo de altas y bajas en ARCA, además de un conocimiento actualizado del Gremio Uocra y su convenio colectivo, elemento clave para quienes se desempeñan en la gestión de personal dentro del rubro.
La empresa también solicita experiencia con IERIC, además de habilidades en gestión documental y dominio de herramientas digitales como Excel y Google Sheets, fundamentales para el tratamiento de legajos, contratos y reportes internos.
Entre las competencias valoradas se encuentran la proactividad y el manejo del Sistema de Marcación Lenox, esencial para la administración de asistencia y control horario del personal de obra.
Desde la compañía invitan a quienes cumplan con estos requisitos a enviar su currículum y formar parte del proceso de selección. Los interesados pueden postularse enviando su CV a la dirección de correo indicada en el flyer: cbarilari@pmconstrucciones.com.
Con esta convocatoria, PM Construcciones continúa ampliando su equipo y ofreciendo oportunidades laborales dentro de uno de los sectores más dinámicos de la provincia.