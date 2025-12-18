Un operativo de control realizado por personal de la Unidad Rural 2 terminó con la detención de tres personas y el secuestro de varias motocicletas que presentaban irregularidades en sus números de identificación, en el departamento Albardón.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calle La Laja y calle Benjamín Lucero, donde efectivos policiales llevaron adelante un control preventivo de rutina. Durante la inspección, los uniformados detectaron que las motocicletas circulaban sin documentación y que presentaban números de motor y cuadro alterados, una maniobra habitual para ocultar su procedencia.

Entre los vehículos secuestrados se encuentran una motocicleta Zanella 110 cc sin carcaza, con el número de cuadro limado; una Honda 110 cc con el número de motor adulterado; y un motor de motocicleta Maverick 110 cc, también sin documentación que acreditara su origen.

Ante esta situación, el Ayudante Fiscal de turno dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los rodados y establecer si están vinculados a otros hechos delictivos.

Los tres sujetos, todos mayores de edad, quedaron detenidos en calidad de arrestados y fueron alojados en la Comisaría 18ª del departamento Albardón, mientras avanza la investigación judicial.