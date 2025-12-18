Con el objetivo de garantizar un verano seguro, inclusivo y organizado, el Gobierno de San Juan realizó una capacitación integral destinada a todas las personas que trabajarán en las Colonias de Verano 2026. La jornada se llevó a cabo el jueves 18 de diciembre en el Estadio Aldo Cantoni y convocó a unas 2.500 personas, entre profesionales y estudiantes avanzados.

La formación estuvo orientada a quienes se desempeñarán como coordinadores, profesores y monitores, responsables de acompañar a más de 25.000 participantes, entre niños y niñas de 6 a 12 años, personas mayores y personas con discapacidad, distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Publicidad

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, destacó la magnitud del operativo y la importancia de la capacitación previa. “Se ha hecho un gran trabajo y hoy esta capacitación busca dar las herramientas necesarias a todas las personas que van a formar parte de esta macro organización”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE. Y agregó: “Más de 20.000 chicos, adultos mayores y personas con discapacidad van a poder disfrutar a lo largo de la provincia de estas colonias de verano”.

Platero también explicó que el diseño del programa tuvo en cuenta la experiencia del año anterior. “Es una infraestructura bastante compleja. El año pasado vimos casos puntuales, como en 25 de Mayo por la gran cantidad de distritos, y se ampliaron cupos en algunos sectores. Este año vamos a mantener esos cupos porque tratamos de llegar a todos los sectores de la población sanjuanina”, remarcó.

Publicidad

Por su parte, la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, detalló el enfoque integral de la capacitación. “Tenemos todo el equipo profesional para traerles a las personas contratadas la planificación y el desarrollo de cómo llevar a cabo las Colonias de Verano 2026 en los 92 predios”, explicó.

Publicidad

La funcionaria precisó que la formación incluyó múltiples áreas: “Hoy vamos a capacitar en nutrición, educación, educación física, psicología, trabajo social, RCP, salud y odontología, entre otros ejes, para asegurar el correcto desarrollo de las colonias”.

Acosta adelantó además que esta instancia no será la única. “Esta es una capacitación integral, pero habrá más. Desde la Dirección de Discapacidad se dictarán formaciones específicas para la inclusión de chicos con discapacidad y también habrá otras jornadas con nutricionistas”, concluyó.

De esta manera, la Provincia avanza en la preparación de uno de los programas recreativos y sociales más grandes del verano sanjuanino, con foco en la prevención, la inclusión y el cuidado integral de quienes participarán.