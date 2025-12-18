El barrio Güemes, uno de los más populosos del departamento Rawson, atraviesa una situación crítica por el deterioro de sus calles. GRUPO HUARPE se trasladó hacia el lugar, donde vecinos de la zona denunciaron que, desde la colocación de la red cloacal, las arterias quedaron prácticamente intransitables, tanto para vehículos como para peatones, y que las obras nunca fueron finalizadas ni reparadas correctamente.

“Antes de las cloacas ya estaban todas con pozos y mucha gente se ha caído. Después empezaron las cloacas, se rompieron más las calles, las veredas, todo, y nunca más vinieron”, relató una vecina a este medio. Según los testimonios, los trabajos no solo dañaron el pavimento existente, sino que tampoco se completaron las conexiones domiciliarias.

Otro vecino explicó que “no han hecho conexión a las casas, están todos los pozos colapsados. Empezaron a hacer las cloacas, destruyeron todas las calles y nadie se hizo cargo”. Aseguró además que en algunos sectores ni siquiera se colocaron los caños correspondientes, lo que agrava la situación.

El mal estado de las calles ya provocó accidentes. “Acá a la vuelta han habido dos accidentes”, contó un frentista, quien agregó que la Municipalidad realizó algunos arreglos parciales: “Hace poco la intendencia tapó algunos baches, pero usted ha visto que son para un tiempo”.

Los vecinos coinciden en que los parches no resuelven el problema de fondo. “No hay amortiguador que aguante en estas calles. Moto, auto, lo que sea, todo se rompe”, expresó otro residente. Incluso señalaron que en algunos tramos “no sabés qué es peor, si el parche que hicieron o el pozo que había antes”.

Según estiman, las obras de cloacas se realizaron hace aproximadamente dos años o dos años y medio. Desde entonces, el deterioro se profundizó, especialmente en días de lluvia. “Con el agua es más peligroso porque no se ven los pozos”, advirtieron.

Los habitantes del barrio Güemes reclaman que las empresas responsables y los organismos correspondientes finalicen las obras y realicen una reparación integral de calles y veredas. Mientras tanto, aseguran que todo el barrio continúa en condiciones precarias, sin un solo sector que pueda considerarse medianamente transitable.