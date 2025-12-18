Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur entran en su fase decisiva con la posible firma del acuerdo de libre comercio prevista para el 20 de diciembre en Brasil. Sin embargo, en Bruselas se intensifican las protestas y manifestaciones de productores agropecuarios que rechazan el tratado y expresan su preocupación por las consecuencias que podría tener para sus sectores.

Durante la cumbre de líderes de la UE, agricultores y ganaderos europeos realizaron un "tractorazo" y cortaron calles, además de arrojar papas, huevos y encender pirotecnia, lo que provocó la intervención policial con gases lacrimógenos y cañones de agua. Las movilizaciones, convocadas por sindicatos agrarios, culminaron en la plaza de Luxemburgo, cerca del Parlamento Europeo y del edificio Europa, donde sesionaban los jefes de Estado y gobierno de los 27 países.

El rechazo principal proviene de sectores rurales de Francia e Italia, que temen que la apertura al Mercosur afecte su competitividad debido a la entrada de productos sudamericanos como carne, arroz, miel y soja, considerados más baratos por sus métodos de producción. A cambio, el pacto permitiría aumentar las exportaciones europeas de vehículos y maquinaria.

El ganadero belga Maxime Mabille expresó: “Estamos aquí para decir no al Mercosur. Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura”, y acusó a la presidenta de la Comisión Europea de intentar "imponer el acuerdo por la fuerza". Entre los carteles de la protesta, se podían leer mensajes como “¿por qué importar azúcar del otro lado del mundo cuando aquí producimos la mejor? Frenen al Mercosur”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea asistir a la firma en Brasil, pero necesita el respaldo de al menos 15 países que representen el 65% de la población de la UE, algo que no está asegurado debido a la oposición abierta de Francia, Italia, Polonia y Hungría.

Emmanuel Macron, presidente francés, fue contundente en Bruselas: “No estamos listos. No cuadra. Este acuerdo no puede firmarse”. Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió “paciencia” y aclaró que Italia no pretende bloquear el tratado, sino aprobarlo sólo cuando incluya garantías para su sector agrícola.

En contraposición, países como Alemania, España y las naciones nórdicas defienden el acuerdo, argumentando que fortalecerá las exportaciones europeas, afectadas por aranceles de Estados Unidos, y reducirá la dependencia de China al mejorar el acceso a minerales estratégicos. El presidente español Pedro Sánchez afirmó que sería "muy frustrante que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur".

El presidente brasileño, ante la falta de consenso europeo, advirtió: “Si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente”, evidenciando la importancia que tiene para su país la firma inminente del tratado.

Este acuerdo, negociado durante más de 25 años, pretende crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de 700 millones de consumidores. La tensión política y social en Europa refleja las dificultades para llegar a un consenso que satisfaga a todas las partes involucradas.