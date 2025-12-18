La emblemática empresa alemana Höfner, reconocida mundialmente por fabricar el icónico bajo eléctrico que Paul McCartney popularizó con los Beatles, se declaró en quiebra tras más de un siglo de historia. El 10 de diciembre de 2025, la compañía presentó una solicitud de concurso preventivo ante el Tribunal de Distrito de Fürth, generando preocupación en la industria musical global.

Con una tradición de 138 años en la luthería europea, Höfner alcanzó fama internacional principalmente gracias a su modelo 500/1, apodado “Beatle Bass” por la estrecha relación con el exbeatle. Según el comunicado oficial del tribunal, para proteger el patrimonio de la empresa, se ordenó la administración concursal provisoria a partir del 10 de diciembre a las 17:05 horas.

El abogado Hubert Ampferl, con sede en Núremberg, fue designado síndico provisional, encargado de supervisar la situación financiera de Karl Höfner GmbH & Co. KG y evaluar la posible apertura de un procedimiento concursal formal. La fábrica ubicada en Baiersdorf emplea cerca de 50 trabajadores, cuyo futuro laboral es aún incierto.

Es importante destacar que esta administración concursal provisoria no implica el cierre inmediato de la empresa. Su objetivo es mantener la operatividad mientras se buscan alternativas para rescatar el negocio, ya sea mediante la llegada de inversores o una reestructuración interna.

Paul McCartney expresó su pesar por la situación a través de sus redes sociales: “Es muy triste ver a Höfner salir del negocio. Han estado haciendo instrumentos durante más de 100 años, y compré mi primer bajo Höfner en los años sesenta. Me ha encantado desde entonces. Es un instrumento maravilloso para tocar: ligero, y me anima a tocar con bastante libertad. También ofrece agradables variaciones de tono que me gustan. Así que, conmiseraciones a todos en Höfner, y gracias por toda su ayuda a lo largo de los años”.

La historia de Höfner comenzó en 1887, cuando Karl Höfner fundó la firma en Schönbach, hoy Luby, en la República Checa. Inicialmente, se dedicaron a fabricar instrumentos de cuerda. Tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa tuvo que trasladarse a Alemania Occidental, donde expandió su producción y ganó reconocimiento mundial en la década de 1950 con el bajo eléctrico semihueco 500/1.