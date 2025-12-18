El próximo año traerá un cambio significativo en el diseño de interiores con una paleta de colores para paredes que dejará atrás las opciones neutras y básicas. Elegir el color adecuado es fundamental, ya que afecta la iluminación, la atmósfera y la manera en que se vive cada espacio diariamente.

Para 2026, la tendencia se orienta hacia tonos con carácter propio, que expresan emociones y personalidad, en lugar de los tradicionales colores previsibles. Los expertos en diseño coinciden en que predominan los colores audaces y con estilo, ideales para hogares modernos que buscan destacar.

Estos son los ocho colores que dominarán las paredes en 2026: