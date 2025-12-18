Publicidad
Los 8 colores de paredes que marcarán tendencia en 2026 para transformar tu hogar

En 2026, las paredes dejarán de ser neutras para adoptar tonos audaces que reflejan personalidad y estilo en cada ambiente.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La tendencia se orienta hacia tonos con carácter propio. Foto: Gentileza

El próximo año traerá un cambio significativo en el diseño de interiores con una paleta de colores para paredes que dejará atrás las opciones neutras y básicas. Elegir el color adecuado es fundamental, ya que afecta la iluminación, la atmósfera y la manera en que se vive cada espacio diariamente.

Para 2026, la tendencia se orienta hacia tonos con carácter propio, que expresan emociones y personalidad, en lugar de los tradicionales colores previsibles. Los expertos en diseño coinciden en que predominan los colores audaces y con estilo, ideales para hogares modernos que buscan destacar.

Estos son los ocho colores que dominarán las paredes en 2026:

  • Arena Cálida: Un beige suave con subtonos dorados que aporta calma y luminosidad. Ideal para crear ambientes serenos y atemporales, especialmente en livings y dormitorios.
  • Verde Oliva Profundo: Inspirado en la naturaleza, transmite equilibrio y conexión con lo orgánico. Funciona muy bien en espacios de descanso y en paredes protagonistas.
  • Terracota Suave: Más apagado y elegante que el terracota tradicional. Aporta calidez sin saturar y se consolida como un clásico moderno para comedores y estudios.
  • Azul Bruma: Un azul grisáceo, liviano y envolvente. Genera sensación de amplitud y frescura, ideal para ambientes pequeños o con poca luz natural.
  • Gris Piedra: Neutro con carácter, reemplaza al gris frío de años anteriores. Se destaca por su versatilidad y su capacidad de combinar con madera y textiles naturales.
  • Rosa Arcilla: Un tono empolvado, casi terroso, que suma sofisticación y suavidad. Muy elegido para dormitorios, espacios creativos y rincones íntimos.
  • Marrón Cacao: Profundo y elegante, vuelve como respuesta a la búsqueda de espacios más acogedores. Funciona como color acento o en paredes completas bien iluminadas.
  • Blanco Tiza: Un blanco roto, menos puro y más cálido, que desplaza al blanco tradicional. Aporta luz sin frialdad y es la base perfecta para estilos naturales y minimalistas.
