Los 8 colores de paredes que marcarán tendencia en 2026 para transformar tu hogar
REDACCIÓN
El próximo año traerá un cambio significativo en el diseño de interiores con una paleta de colores para paredes que dejará atrás las opciones neutras y básicas. Elegir el color adecuado es fundamental, ya que afecta la iluminación, la atmósfera y la manera en que se vive cada espacio diariamente.
Para 2026, la tendencia se orienta hacia tonos con carácter propio, que expresan emociones y personalidad, en lugar de los tradicionales colores previsibles. Los expertos en diseño coinciden en que predominan los colores audaces y con estilo, ideales para hogares modernos que buscan destacar.
Estos son los ocho colores que dominarán las paredes en 2026:
- Arena Cálida: Un beige suave con subtonos dorados que aporta calma y luminosidad. Ideal para crear ambientes serenos y atemporales, especialmente en livings y dormitorios.
- Verde Oliva Profundo: Inspirado en la naturaleza, transmite equilibrio y conexión con lo orgánico. Funciona muy bien en espacios de descanso y en paredes protagonistas.
- Terracota Suave: Más apagado y elegante que el terracota tradicional. Aporta calidez sin saturar y se consolida como un clásico moderno para comedores y estudios.
- Azul Bruma: Un azul grisáceo, liviano y envolvente. Genera sensación de amplitud y frescura, ideal para ambientes pequeños o con poca luz natural.
- Gris Piedra: Neutro con carácter, reemplaza al gris frío de años anteriores. Se destaca por su versatilidad y su capacidad de combinar con madera y textiles naturales.
- Rosa Arcilla: Un tono empolvado, casi terroso, que suma sofisticación y suavidad. Muy elegido para dormitorios, espacios creativos y rincones íntimos.
- Marrón Cacao: Profundo y elegante, vuelve como respuesta a la búsqueda de espacios más acogedores. Funciona como color acento o en paredes completas bien iluminadas.
- Blanco Tiza: Un blanco roto, menos puro y más cálido, que desplaza al blanco tradicional. Aporta luz sin frialdad y es la base perfecta para estilos naturales y minimalistas.
