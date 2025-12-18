El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen confirmó que el chef atraviesa un cuadro de “falla multiorgánica” y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. La información fue difundida este jueves por la tarde a través de un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes.

Según el documento oficial, Petersen ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva tras ser derivado desde el hospital de Junín de los Andes. “Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, detallaron las autoridades sanitarias.

Desde el hospital y el Ministerio de Salud aclararon que no existía información oficial previa a este parte médico y solicitaron prudencia en la difusión de datos no confirmados. Además, pidieron respeto por la intimidad del paciente y de su entorno familiar, y señalaron que cualquier novedad sobre la evolución del chef será comunicada únicamente por canales institucionales.

La preocupación pública se intensificó durante la mañana del jueves, cuando el tema fue abordado en el programa A la Barbarossa, que se emite por Telefe. Allí se informó que el episodio que derivó en la internación ocurrió durante el ascenso al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, cuando Petersen sufrió una descompensación que obligó a interrumpir la expedición.

De acuerdo a lo informado al aire, el guía detectó que el chef no se encontraba en condiciones de continuar y dio aviso a los guardaparques, lo que activó un operativo de rescate. Petersen fue descendido del volcán y trasladado en primera instancia al hospital de Junín de los Andes, donde fue estabilizado antes de su derivación.

Durante esa atención inicial, los médicos detectaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que motivó su traslado al Hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad. Desde entonces, permanece internado en terapia intensiva.

Mientras se aguardan nuevos partes oficiales, el entorno más cercano del chef acompaña su evolución de manera reservada. La familia permanece junto a él en Neuquén, a la espera de información médica actualizada sobre su estado de salud.