El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció que a partir de diciembre implementará cambios importantes en los criterios para acceder al reintegro de medicamentos, con el fin de reorganizar el beneficio y dirigirlo hacia los afiliados más vulnerables desde el punto de vista económico.

La medida consiste en reforzar los controles sobre los ingresos y el patrimonio de quienes soliciten el reintegro, para optimizar el uso de los recursos públicos y evitar que personas con capacidad económica suficiente accedan a esta ayuda estatal.

Publicidad

Según explicaron desde PAMI, el acceso al reintegro estará condicionado a una evaluación más rigurosa que integrará criterios económicos, patrimoniales y de cobertura médica. Uno de los cambios principales es la imposición de un límite obligatorio de ingresos que los afiliados deberán cumplir para iniciar y mantener el trámite.

Además, el organismo confirmó que quienes cuenten con doble cobertura de salud quedarán automáticamente excluidos de la posibilidad de recibir el reintegro, con el objetivo de evitar solapamientos y distribuir los fondos de manera más equitativa.

Publicidad

El nuevo esquema también contempla un análisis patrimonial más estricto. No podrán acceder al beneficio aquellos afiliados que, por ejemplo, posean propiedades o bienes significativos, concentrando así el apoyo en quienes realmente enfrentan dificultades para costear sus medicamentos.

A pesar del endurecimiento general en los requisitos, PAMI aclaró que los tratamientos esenciales y de alta complejidad mantendrán una cobertura total del 100%, sin cambios en las condiciones de acceso. En estos casos, los médicos tratantes deberán actualizar periódicamente la documentación y presentar certificados que acrediten la continuidad del tratamiento para conservar la cobertura completa.

Publicidad

En cuanto a patologías leves o no severas, se mantendrá el esquema actual con coberturas parciales que varían entre el 40% y el 60%, según corresponda.

El organismo también recordó que la receta electrónica es la única forma válida para la prescripción de medicamentos, requisito indispensable para acceder a cualquier tipo de cobertura o reintegro.