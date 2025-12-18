Con la llegada de las fiestas, preparar la mesa para las cenas familiares vuelve a ser un momento especial en los hogares. En 2025, la tradicional paleta de rojo y verde cede protagonismo a una estética más minimalista, basada en colores neutros y texturas naturales que buscan transmitir calma y orden.

Esta corriente decorativa se inspira en la filosofía del “hogar sereno” que predominó durante el año, trasladando su esencia a la celebración de Navidad y Año Nuevo. Tonos como el beige, rosa pastel, crudo, blanco roto y gris claro se imponen para vestir manteles y vajilla, otorgando un aire fresco y elegante a la mesa.

Uno de los cambios más visibles es la preferencia por manteles elaborados con materiales nobles como el lino o el algodón puro, en lugar de los estampados tradicionales. Estas piezas no solo aportan funcionalidad y durabilidad, sino que también permiten combinaciones versátiles para distintas ocasiones más allá de las fiestas. Las servilletas de tela, en colores suaves y diseños simples, complementan esta propuesta minimalista.

Los detalles metálicos también adoptan acabados opacos, como el bronce envejecido o un dorado suave, que aportan sofisticación sin recargar el ambiente. En cuanto a los centros de mesa, la tendencia es crear arreglos con elementos naturales como hojas secas, ramas, flores blancas y velas bajas, colocados sobre bases de madera o cerámica. Estos adornos pueden reutilizarse luego como parte de la decoración cotidiana del hogar.

Para quienes desean actualizar la mesa navideña sin perder la esencia tradicional, la recomendación es comenzar con lo básico: reemplazar el mantel clásico por uno en tonos neutros y sumar pequeños detalles que respeten la simplicidad. Un toque verde, como una ramita o una planta pequeña en cada plato, es suficiente para mantener el espíritu festivo sin recurrir a los colores clásicos.