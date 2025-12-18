La Justicia de San Juan condenó a Ayelén Martina Castillo Álvarez a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de grooming, en una causa que también incluyó chantaje y extorsión contra un adolescente. El fallo se dictó este 18 de diciembre, tras un acuerdo de juicio abreviado, y puso el foco en un grave caso de abuso digital ocurrido a través de redes sociales.

La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre de la víctima, quien al momento de los hechos era menor de edad. Según se pudo comprobar durante el proceso judicial, el adolescente mantuvo durante más de un año conversaciones con la imputada a través de Facebook y WhatsApp.

En un primer momento, los intercambios eran comunes, pero con el paso del tiempo derivaron en mensajes con contenido sexual. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, la mujer comenzó a solicitarle fotografías íntimas, indicándole incluso la forma y postura en la que debía tomarlas.

Al advertir la situación, el menor decidió interrumpir todo tipo de contacto. Sin embargo, meses después, la imputada volvió a comunicarse y comenzó a extorsionarlo, amenazando con publicar las imágenes y videos íntimos si no le enviaba dinero.

Los investigadores lograron acreditar que la víctima realizó transferencias de dinero desde su cuenta de Mercado Pago hacia cuentas bancarias a nombre de la acusada. Además, informes técnicos permitieron establecer que los perfiles de redes sociales utilizados para cometer los delitos, así como las líneas telefónicas y conexiones a internet, pertenecían a la imputada y se vinculaban con su domicilio.

Durante un allanamiento, se secuestró un teléfono celular Samsung J4, que habría sido utilizado para concretar los hechos. Ese dispositivo deberá ser sanitizado, es decir, se eliminará todo el contenido relacionado con el delito, o será destruido si no puede recuperarse de manera segura.

En la audiencia, el juez Roberto Montilla declaró culpable a Castillo Álvarez por los delitos de grooming en concurso real con chantaje, y homologó el acuerdo de juicio abreviado. La pena impuesta fue de tres años de prisión condicional, por lo que la condenada no irá a la cárcel, pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta.

Entre las medidas dispuestas, se ordenó la prohibición total de acercamiento y contacto con la víctima y su madre, tanto de manera presencial como a través de redes sociales, llamadas telefónicas o cualquier otro medio. Además, deberá fijar domicilio, someterse al control del patronato y mantener una conducta acorde a lo que establezca la Justicia durante el período de la condena.