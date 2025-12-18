Publicidad
Publicidad

Salud y Bienestar > Salud y Bienestar

La fortaleza mental de quienes nacieron en los 60 y 70, según la psicología

Estudios psicológicos revelan que las generaciones de los 60 y 70 desarrollaron una resistencia emocional y autonomía gracias a un contexto sin inmediatez tecnológica y con desafíos cotidianos que fomentaron la paciencia y la resiliencia.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La autonomía emocional se fortaleció porque las soluciones a los problemas se buscaban con recursos limitados. Foto: Gentileza.

Las personas que nacieron durante las décadas del 60 y 70 poseen una fortaleza mental notable, según indican diversos estudios en el campo de la psicología. Esta generación desarrolló una capacidad especial para manejar la frustración y adaptarse a la adversidad, en un contexto en el que la inmediatez no formaba parte de la vida cotidiana.

Los expertos señalan que la ausencia de tecnología constante y la necesidad de resolver problemas sin recursos rápidos favorecieron el cultivo de habilidades como la paciencia y la autonomía. Esta generación aprendió a enfrentar conflictos desde edades tempranas, sin contar con una red de contención permanente, lo que les permitió gestionar el estrés con mayor perspectiva y tomar decisiones más reflexivas en situaciones inciertas.

Publicidad

Durante su infancia y adolescencia, quienes crecieron en los 60 y 70 vivieron en un entorno de rutinas estables y esfuerzo progresivo, que fomentó hábitos y cualidades menos comunes en la actualidad. La tolerancia a la frustración se construyó a partir de la falta de recompensas inmediatas: “Los niños de entonces aprendieron a esperar y a valorar los logros como parte de un proceso, no como un derecho”, lo que les permitió interpretar los fracasos como oportunidades de aprendizaje y no como obstáculos insuperables.

La autonomía emocional se fortaleció porque las soluciones a los problemas se buscaban con recursos limitados. Padres y maestros no suavizaban las dificultades, enseñando a esta generación a superar desafíos con resiliencia. Además, en un entorno donde el aburrimiento no se consideraba un problema sino un estímulo para la creatividad y la reflexión, la regulación emocional se desarrolló con mayor profundidad.

Publicidad

Sin la influencia de un consumo constante de información, esta generación adquirió una visión más realista de la vida y sus desafíos. La paciencia se volvió una virtud esencial, dado que la circulación de datos era lenta y las soluciones requerían tiempo. La tolerancia a la incomodidad se cultivó en un mundo donde la espera era parte de la rutina, fortaleciendo la flexibilidad emocional y la resiliencia, características menos frecuentes en la era de la inmediatez digital.

Otra diferencia clave fue la concentración prolongada, ejercitada a través de actividades como la lectura extendida o la escucha completa de música, en contraste con el consumo fragmentado y rápido de contenidos actual. La gestión de conflictos se daba mediante el diálogo cara a cara, lo que favoreció una mejor interpretación del lenguaje corporal y una expresión más clara de ideas.

Publicidad

Sin embargo, los especialistas advierten que esas décadas no fueron ideales para todos. Muchas personas comenzaron a trabajar en condiciones difíciles desde adolescentes, reflejando realidades sociales complejas. La fortaleza mental de esta generación emergió en un contexto exigente, marcado también por desigualdades sociales.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS