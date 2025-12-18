Salud y Bienestar > Salud y Bienestar
La fortaleza mental de quienes nacieron en los 60 y 70, según la psicología
POR REDACCIÓN
Las personas que nacieron durante las décadas del 60 y 70 poseen una fortaleza mental notable, según indican diversos estudios en el campo de la psicología. Esta generación desarrolló una capacidad especial para manejar la frustración y adaptarse a la adversidad, en un contexto en el que la inmediatez no formaba parte de la vida cotidiana.
Los expertos señalan que la ausencia de tecnología constante y la necesidad de resolver problemas sin recursos rápidos favorecieron el cultivo de habilidades como la paciencia y la autonomía. Esta generación aprendió a enfrentar conflictos desde edades tempranas, sin contar con una red de contención permanente, lo que les permitió gestionar el estrés con mayor perspectiva y tomar decisiones más reflexivas en situaciones inciertas.
Durante su infancia y adolescencia, quienes crecieron en los 60 y 70 vivieron en un entorno de rutinas estables y esfuerzo progresivo, que fomentó hábitos y cualidades menos comunes en la actualidad. La tolerancia a la frustración se construyó a partir de la falta de recompensas inmediatas: “Los niños de entonces aprendieron a esperar y a valorar los logros como parte de un proceso, no como un derecho”, lo que les permitió interpretar los fracasos como oportunidades de aprendizaje y no como obstáculos insuperables.
La autonomía emocional se fortaleció porque las soluciones a los problemas se buscaban con recursos limitados. Padres y maestros no suavizaban las dificultades, enseñando a esta generación a superar desafíos con resiliencia. Además, en un entorno donde el aburrimiento no se consideraba un problema sino un estímulo para la creatividad y la reflexión, la regulación emocional se desarrolló con mayor profundidad.
Sin la influencia de un consumo constante de información, esta generación adquirió una visión más realista de la vida y sus desafíos. La paciencia se volvió una virtud esencial, dado que la circulación de datos era lenta y las soluciones requerían tiempo. La tolerancia a la incomodidad se cultivó en un mundo donde la espera era parte de la rutina, fortaleciendo la flexibilidad emocional y la resiliencia, características menos frecuentes en la era de la inmediatez digital.
Otra diferencia clave fue la concentración prolongada, ejercitada a través de actividades como la lectura extendida o la escucha completa de música, en contraste con el consumo fragmentado y rápido de contenidos actual. La gestión de conflictos se daba mediante el diálogo cara a cara, lo que favoreció una mejor interpretación del lenguaje corporal y una expresión más clara de ideas.
Sin embargo, los especialistas advierten que esas décadas no fueron ideales para todos. Muchas personas comenzaron a trabajar en condiciones difíciles desde adolescentes, reflejando realidades sociales complejas. La fortaleza mental de esta generación emergió en un contexto exigente, marcado también por desigualdades sociales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las tensiones con Venezuela al afirmar que Caracas “sustrajo ilegalmente” derechos sobre recursos petroleros y reiterar que busca recuperarlos, en medio de sanciones, medidas navales y un bloqueo a buques petroleros que operan bajo sanciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las tensiones con Venezuela al afirmar que Caracas “sustrajo ilegalmente” derechos sobre recursos petroleros y reiterar que busca recuperarlos, en medio de sanciones, medidas navales y un bloqueo a buques petroleros que operan bajo sanciones.
Un juez federal ordenó el congelamiento de todos los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por 90 días en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a transferencias y omisiones en sus declaraciones juradas, tras una denuncia que también involucra al empresario Fred Machado.