Las personas que nacieron durante las décadas del 60 y 70 poseen una fortaleza mental notable, según indican diversos estudios en el campo de la psicología. Esta generación desarrolló una capacidad especial para manejar la frustración y adaptarse a la adversidad, en un contexto en el que la inmediatez no formaba parte de la vida cotidiana.

Los expertos señalan que la ausencia de tecnología constante y la necesidad de resolver problemas sin recursos rápidos favorecieron el cultivo de habilidades como la paciencia y la autonomía. Esta generación aprendió a enfrentar conflictos desde edades tempranas, sin contar con una red de contención permanente, lo que les permitió gestionar el estrés con mayor perspectiva y tomar decisiones más reflexivas en situaciones inciertas.

Durante su infancia y adolescencia, quienes crecieron en los 60 y 70 vivieron en un entorno de rutinas estables y esfuerzo progresivo, que fomentó hábitos y cualidades menos comunes en la actualidad. La tolerancia a la frustración se construyó a partir de la falta de recompensas inmediatas: “Los niños de entonces aprendieron a esperar y a valorar los logros como parte de un proceso, no como un derecho”, lo que les permitió interpretar los fracasos como oportunidades de aprendizaje y no como obstáculos insuperables.

La autonomía emocional se fortaleció porque las soluciones a los problemas se buscaban con recursos limitados. Padres y maestros no suavizaban las dificultades, enseñando a esta generación a superar desafíos con resiliencia. Además, en un entorno donde el aburrimiento no se consideraba un problema sino un estímulo para la creatividad y la reflexión, la regulación emocional se desarrolló con mayor profundidad.

Sin la influencia de un consumo constante de información, esta generación adquirió una visión más realista de la vida y sus desafíos. La paciencia se volvió una virtud esencial, dado que la circulación de datos era lenta y las soluciones requerían tiempo. La tolerancia a la incomodidad se cultivó en un mundo donde la espera era parte de la rutina, fortaleciendo la flexibilidad emocional y la resiliencia, características menos frecuentes en la era de la inmediatez digital.

Otra diferencia clave fue la concentración prolongada, ejercitada a través de actividades como la lectura extendida o la escucha completa de música, en contraste con el consumo fragmentado y rápido de contenidos actual. La gestión de conflictos se daba mediante el diálogo cara a cara, lo que favoreció una mejor interpretación del lenguaje corporal y una expresión más clara de ideas.

Sin embargo, los especialistas advierten que esas décadas no fueron ideales para todos. Muchas personas comenzaron a trabajar en condiciones difíciles desde adolescentes, reflejando realidades sociales complejas. La fortaleza mental de esta generación emergió en un contexto exigente, marcado también por desigualdades sociales.