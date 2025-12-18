Wanda Nara se desarma en MasterChef tras no pasar Navidad con sus hijas

El conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo luego de que el juez aceptara el pedido de las abogadas del delantero para que pase Navidad con sus hijas en la Argentina. Según Tatiana Schapiro, fue una resolución de la Justicia la que determinó que las niñas pasarán Nochebuena y Navidad con su padre en Argentina.

Wanda se encontraba en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando se enteró de la medida y decidió cancelar toda la actividad del día. "Wanda hoy tenía programa y se enteró de la noticia. Canceló todo. Estaba en el canal y frenó las grabaciones de MasterChef", detalló la panelista.

Publicidad

El teléfono de Guido Záffora comenzó a sonar y sumó más información desde dentro de las grabaciones del reality de cocina. "Acá me dicen que es como dice Tati. Me pregunta parte del elenco '¿Qué pasó con las hijas de Wanda? Se paró la grabación, se puso mal Wanda Nara. Están tratando de convencerla para volver a grabar, creo que ahora volvemos'", dijo Guido.

Los minutos de programa pasaron, analizaron las posibles repercusiones que puede tener el tema en Nara, y en medio de este análisis, Guido dio más detalles del estado emocional de la conductora. "Ataque de llanto de Wanda. Lloró mucho, lloró mucho, pero mucho, todos los que estaban ahí lo vieron. Pararon la grabación, como contó Tati, y se fue a su camarín".

Publicidad

Elba Marcovecchio, una de las abogadas de Mauro, presentó un escrito ante la justicia argentina solicitando que las hijas del futbolista y Wanda permanezcan con su padre entre el 22 y el 27 de diciembre y pasen la fiesta de Navidad con él. El pedido se enmarca en negociaciones y antecedentes de conflicto por la organización de las fiestas de fin de año.