La balanza comercial mostró en noviembre un resultado favorable con un superávit cercano a U$S2.500 millones, el nivel más alto desde mayo de 2024. Según datos del Indec, esta cifra representa el vigésimo cuarto mes consecutivo con saldo positivo en la balanza comercial.

En ese mes, las exportaciones alcanzaron U$S8.096 millones, lo que implica un incremento interanual del 24,1%. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento del 28% en las cantidades exportadas, aunque los precios sufrieron una caída del 3%. Además, en términos desestacionalizados, las ventas externas subieron un 12% respecto a octubre.

Por su parte, las importaciones totalizaron U$S5.249 millones, con un aumento del 6,6% frente a noviembre de 2024, siendo este el menor incremento registrado desde ese año. Las cantidades importadas crecieron un 6,1% y los precios aumentaron ligeramente un 0,4%, mientras que la serie desestacionalizada reflejó una disminución del 6,9%.

El saldo comercial de noviembre mejoró en U$S1.221 millones respecto al mismo mes del año anterior, consolidando un superávit de U$S2.498 millones. Sin embargo, el índice de términos del intercambio cayó un 3,5%, evidenciando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

El crecimiento exportador estuvo liderado por los sectores agropecuario y energético. Los Productos Primarios crecieron un 87,1%, con ventas por U$S938 millones, el nivel más alto desde diciembre de 2021. Las cantidades exportadas aumentaron un 92%, mientras que los precios bajaron un 2,6%, destacándose las semillas y frutos oleaginosos.

En cuanto a Combustibles y Energía, registraron un aumento interanual del 52,8%, con un incremento de U$S348 millones impulsado por un fuerte crecimiento en las cantidades exportadas. Las Manufacturas de Origen Industrial sumaron U$S2.318 millones, con un alza del 14,5%, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario mostraron una ligera caída del 0,4% debido a la baja en precios.

En el frente importador, se observaron fuertes incrementos en la compra de Vehículos Automotores de Pasajeros, que creció un 68,1%, y Bienes de Consumo, con un aumento del 23,9%. También crecieron las importaciones de Bienes de Capital y Combustibles y Lubricantes. El rubro "Resto" fue el que más se expandió, impulsado por una mayor adquisición de bienes ingresados vía servicios postales.

Por otro lado, se registraron caídas significativas en la importación de Piezas y Accesorios para bienes de capital y para equipos de transporte, siendo estos los retrocesos más marcados en comparación con el mismo mes del año anterior.