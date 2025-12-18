Provinciales > Empleo
Empresa tecnológica busca especialista en San Juan
POR REDACCIÓN
Una empresa tecnológica dedicada al control de contratistas lanzó una nueva búsqueda laboral en San Juan para cubrir el puesto de Especialista en Implementación para Clientes, una oportunidad orientada a perfiles con vocación de servicio, manejo de herramientas digitales y capacidad para trabajar en equipo.
Según se informó, el rol está pensado para personas a las que les guste ayudar a clientes, resolver problemas y acompañar procesos de implementación de plataformas digitales, en un entorno de trabajo dinámico y con proyección dentro de un equipo de alcance global.
Entre los requisitos principales, la empresa destacó la orientación al cliente, buenas habilidades de comunicación, organización, proactividad y manejo de herramientas digitales. No se especifica una formación técnica puntual, lo que amplía el espectro de postulantes con experiencia en atención al cliente, soporte, implementación o gestión de soluciones tecnológicas.
El puesto tiene base en San Juan y ofrece una modalidad de trabajo presencial o híbrida, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan combinar presencialidad con flexibilidad laboral.
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo cv.rolar@gmail.com, consignando en el asunto “Customer Success” y detallando la remuneración pretendida, tal como indica la convocatoria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las tensiones con Venezuela al afirmar que Caracas “sustrajo ilegalmente” derechos sobre recursos petroleros y reiterar que busca recuperarlos, en medio de sanciones, medidas navales y un bloqueo a buques petroleros que operan bajo sanciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las tensiones con Venezuela al afirmar que Caracas “sustrajo ilegalmente” derechos sobre recursos petroleros y reiterar que busca recuperarlos, en medio de sanciones, medidas navales y un bloqueo a buques petroleros que operan bajo sanciones.
Un juez federal ordenó el congelamiento de todos los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por 90 días en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a transferencias y omisiones en sus declaraciones juradas, tras una denuncia que también involucra al empresario Fred Machado.