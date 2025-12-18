Una empresa tecnológica dedicada al control de contratistas lanzó una nueva búsqueda laboral en San Juan para cubrir el puesto de Especialista en Implementación para Clientes, una oportunidad orientada a perfiles con vocación de servicio, manejo de herramientas digitales y capacidad para trabajar en equipo.

Según se informó, el rol está pensado para personas a las que les guste ayudar a clientes, resolver problemas y acompañar procesos de implementación de plataformas digitales, en un entorno de trabajo dinámico y con proyección dentro de un equipo de alcance global.

Entre los requisitos principales, la empresa destacó la orientación al cliente, buenas habilidades de comunicación, organización, proactividad y manejo de herramientas digitales. No se especifica una formación técnica puntual, lo que amplía el espectro de postulantes con experiencia en atención al cliente, soporte, implementación o gestión de soluciones tecnológicas.

El puesto tiene base en San Juan y ofrece una modalidad de trabajo presencial o híbrida, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan combinar presencialidad con flexibilidad laboral.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo cv.rolar@gmail.com, consignando en el asunto “Customer Success” y detallando la remuneración pretendida, tal como indica la convocatoria.