En 2024, Argentina alcanzó un récord histórico en la cantidad de suicidios, con un caso registrado cada dos horas, según datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad. En total, se contabilizaron 4.249 muertes autoprovocadas, lo que representa una tasa de 9,8 suicidios por cada 100.000 habitantes, superando la media mundial que ronda los 8,1 casos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta problemática afecta principalmente a la población joven, donde influyen múltiples factores, entre ellos económicos y sociales, además de la falta de acceso a tratamientos profesionales adecuados en distintas regiones del país. El suicidio se posiciona actualmente como la principal causa de muerte violenta en Argentina, por delante de los siniestros viales y los homicidios dolosos.

El informe destaca que, aunque ha habido un aumento en las consultas relacionadas con la salud mental, los recursos de prevención siguen siendo insuficientes para atender la demanda. La OMS advierte que el suicidio es prevenible si se abordan a tiempo los factores de riesgo, los cuales incluyen "dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir la asistencia necesaria". Además, señala que la fácil disponibilidad de medios para concretar el suicidio y la estigmatización de quienes buscan ayuda agravan el problema.