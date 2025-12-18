La puesta en marcha de la Zona Franca de San Juan dio un paso clave con el envío a la Legislatura provincial de un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación urgente el terreno donde se emplazará el predio, ubicado en el departamento Jáchal. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y representa un punto decisivo para destrabar un proceso que, pese a contar con aval nacional desde los años 90, nunca logró materializarse.

Así lo explicó el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, quien remarcó que la expropiación del terreno es hoy el aspecto central para que la Zona Franca pueda avanzar dentro de los plazos que establece la normativa nacional. “Estamos expectantes a ver qué deciden los diputados de esta honorable Legislatura provincial, porque el gobernador Orrego envió el proyecto de ley para declarar de utilidad pública y expropiar de manera urgente el terreno que fue seleccionado para la futura Zona Franca”, señaló.

El predio elegido se encuentra en la zona oeste de San José de Jáchal, colindante a la Ruta Nacional 150, en un sector estratégico conocido localmente como la “ruta de los camiones”, por donde circula el transporte pesado hacia la Compañía Minera del Pacífico, una de las principales caleras del departamento. En total, se trata de unas 110 hectáreas consideradas clave por su ubicación logística y conectividad.

Según detalló Aciar, el terreno pertenece a dos familias cuyos titulares registrales figuran como fallecidos y cuyos antecedentes catastrales datan de la década del 50. “Los últimos registros son muy antiguos, estimamos que no hay descendientes en Jáchal, lo que complejiza el proceso y refuerza la necesidad de avanzar por la vía de la expropiación”, explicó el funcionario.

La urgencia, subrayó, responde a que la ley de Zona Franca es de carácter nacional y establece plazos estrictos que la provincia debe cumplir. “Si esto se demora, también se va a demorar todo el proceso a nivel nacional, que de por sí es largo y complejo. Llevamos 30 años teniendo el derecho a una zona franca y nunca se pudo poner en marcha”, advirtió.

En ese marco, el envío del proyecto a la Legislatura busca garantizar seguridad jurídica y dar una señal política clara para destrabar una iniciativa considerada estratégica para el desarrollo económico del norte sanjuanino. La Zona Franca de Jáchal apunta a generar nuevas oportunidades logísticas, comerciales y productivas, con impacto directo en el empleo y la inversión en la región.